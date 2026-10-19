В Ингушетии отметили 72-летие со дня образования службы криминалистики

Мероприятие открылось исполнением государственных гимнов Российской Федерации и Республики Ингушетия. С приветственным словом к собравшимся обратился Ахмед Асхабов — он поздравил всех причастных с профессиональной датой, отметив значимость их работы, высокий уровень ответственности, а также весомый вклад в обеспечение законности и правопорядка.

Руководитель отдела криминалистики Увайс Погоров в свою очередь подчеркнул особую роль службы в раскрытии и расследовании преступлений. Ветеран следственных органов и первый руководитель отдела криминалистики Микаил Барахоев поделился воспоминаниями о становлении и развитии подразделения, акцентировав внимание на важности преемственности поколений и сохранения профессиональных традиций.

В ходе торжественной церемонии сотрудники были награждены за добросовестное исполнение служебных обязанностей. Почётные грамоты руководителя следственного управления получили следователи-криминалисты Сандро Холохоев, Гапур Холохоев и Магомед-Башир Барахоев. Памятные подарки вручили ветеранам СК России Микаилу Барахоеву, Руслану Богатырёву и Каурбеку Чербижеву.

Кроме того, Ахмед Асхабов поздравил старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел Тимура Бузуртанова с присвоением очередного специального звания — полковник юстиции.

Завершилось торжество словами признательности в адрес ветеранов криминалистической службы за их вклад в развитие подразделения и не только.