В Ингушетии отобрали работы юных художников для Всероссийской выставки-конкурса

Как информировали газету «Ингушетия» в Минкультуры республики, свои работы на суд компетентного жюри представили воспитанники детских художественных школ и художественного отделения Детской школы искусств Карабулака.

Отмечается, что в общей сложности в жюри под председательством Макки Куртоевой было представлено 20 работ в номинации «Изобразительное искусство».

«Работы юных живописцев очень впечатлили судей, но в связи с тем, что по положению о конкурсе необходимо было выбрать только по две работы в четырех возрастных группах, для участия во Всероссийском конкурсе было отобрано семь полотен», — подчеркнула Макка Куртоева.