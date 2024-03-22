В Ингушетии перекрыли канал незаконного оборота ценных осетровых рыб

В рамках возбужденного Пограничным управлением ФСБ России по республике уголовного дела по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ в Сунженском районе у гражданина из незаконного оборота изъято 50 русских осетров и севрюги. Рыба осетровых видов хранилась в холодильных камерах в частном домовладении. Причиненный ущерб водным биологическим ресурсам превысил 6 млн рублей.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Погрануправлении по региону, в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены иные лица, состоящие в преступном сговоре. Материалы проверки сообщения по данному факту направлены по подследственности в СУ СКР по республике для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ.

Отмечается, что за совершение данного преступления предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.