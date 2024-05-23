В Ингушетии планируется создать молодежный центр имени первого Героя России 

Как отметил в своем Telegram-канале Глава региона Махмуд-Али Калиматов, центр станет местом, где молодые люди смогут черпать вдохновение из подвигов героев и учиться на примере их бескорыстия и отваги.

«В планах организовать множество мероприятий — от образовательных программ и исторических лекций до военно-спортивных игр и культурных акций. Это будет место, где молодежь сможет развивать лидерские качества и гражданскую ответственность, укреплять свою национальную идентичность. С нетерпением ждем результатов и верим в успех нашего проекта на федеральном уровне», — отметил руководитель субъекта.