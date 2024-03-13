Глава Ингушетии провел встречу с министром молодежной политики и туризма региона

Обсуждались вопросы деятельности нового ведомства и итоги участия делегации из республики во Всемирном фестивале молодежи в Сочи.

«Поручил новому министру детально изучить нормативные акты, связанные с туристической сферой. Поток туристов ежегодно растет, следовательно, необходимо особое внимание уделять этому направлению», — отметил руководитель субъекта.

Среди актуальных он выделил следующие задачи: наладить взаимодействие с главами городов и районов, другими ведомствами, государственным университетом, Ингушским научно-исследовательским институтом имени Чаха Ахриева, проработать вопрос интеграции в образовательную сферу, уделять внимание процессам, происходящим в стране, грамотно распределить полномочия между заместителями и отделами.

«Новому ведомству я буду уделять особое внимание. Это важное министерство, за которым во многом будущее нашей республики. Приятно было услышать, что на Всемирном фестивале молодежи наша республика была одним из немногих регионов, где была налажена тесная связь с подшефными странами, национальная кухня, которая не оставила равнодушными гостей мероприятия и многое другое. Поручил Адаму Мальсагову поощрить ребят наградами», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, о решении объединить комитеты молодежной политики и туризма с целью оптимизации и повышения эффективности работы Глава республики сообщил 22 февраля текущего года.