В Ингушетии почтили память жертв теракта в «Крокусе»

По словам собравшихся, это большая трагедия и утрата для всех.

Жители региона выражают глубокие слова соболезнования семьям погибших и желают скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Больно, когда гибнут мирные люди», — подчеркнул один из присутствующих.

Напомним, 24 марта объявлено Президентом России днем национального траура. В республике отменены все развлекательные мероприятия.

В память о погибших приспущены государственные флаги России и Ингушетии.