В Ингушетии почтили память жертв теракта в «Крокусе»

В день общенационального траура в центральном парке Сунжи главы сельских поселений, общественные деятели, местные депутаты, студенты и волонтеры возложили цветы в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», сообщили газете «Ингушетия» в администрации города.
По словам собравшихся, это большая трагедия и утрата для всех.
Жители региона выражают глубокие слова соболезнования семьям погибших и желают скорейшего выздоровления пострадавшим.
«Больно, когда гибнут мирные люди», — подчеркнул один из присутствующих.
Напомним, 24 марта объявлено Президентом России днем национального траура. В республике отменены все развлекательные мероприятия.
В память о погибших приспущены государственные флаги России и Ингушетии.