В Ингушетии поисковики провели полевую экспедицию по местам сражений ВОВ

Как сообщили газете «Ингушетия» в КДМ региона, к работам присоединились представители поискового движения из республики, Северной Осетии и Дагестана. На время проведения экспедиции их разместили на площадке ГБУ «Молодой патриот».

Силами участников были изучены районы, где в годы Великой Отечественной войны шли сражения. Помимо этого, поисковики выполнили разведку территории. По её итогам определены зоны, где весной 2027 года развернутся масштабные поисковые работы.

«За каждым обнаруженным красноармейцем стоит отдельная судьба. И она достойна того, чтобы остаться в памяти потомков», — подчеркнули организаторы мероприятий.