В Ингушетии предупредили об опасности угарного газа и пожаров из-за отопления 

Там призвали жителей строго соблюдать меры безопасности и напомнили основные требования. В частности, нельзя использовать несертифицированные газовые обогреватели нельзя, поскольку это часто приводит к отравлению угарным газом или возгоранию. Также опасны неправильная эксплуатация электронагревателей, перегрузка электросети и применение неисправных приборов.

Чтобы избежать трагедии, необходимо соблюдать следующие правила: ремонт, кладку печей и монтаж отопительных котлов должны выполнять только специалисты. Для розжига печи запрещено применять горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. Топить печь рекомендуется 2–3 раза в день, не более полутора часов за раз, а за три часа до сна топку нужно прекращать.

При покупке обогревателей лучше выбирать модели с функцией автоматического отключения. Приборы должны находиться не менее чем в метре от легковоспламеняющихся предметов. Нельзя подпускать детей близко к отопительному оборудованию, особенно если они одеты в просторную одежду (например, ночные рубашки). Разрешено использовать только сертифицированные приборы с маркировкой.

Электрообогреватели нельзя эксплуатировать в ванных и других влажных помещениях, а также накрывать горючими материалами, включая ткань. Категорически запрещено отапливать помещение духовкой или газовой кухонной плитой, что может привести к скоплению угарного газа, смертельно опасного для человека.

Следственное управление призывает граждан не пренебрегать этими правилами и беречь жизнь и здоровье своих близких.