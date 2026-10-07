В Ингушетии пресекли более 1 тыс. незаконных подключений к газовым сетям 

Отмечается, что подача энергоресурса нарушителям была прекращена, материалы переданы в правоохранительные органы. По фактам незаконных подключений с начала года открыто 268 административных производств, возбуждено 6 уголовных дел по ч. 1 ст. 215.3 УК России. За повторное самовольное подключение к газопроводам суд назначил абонентам в нескольких районах республики штрафы.

Совместная работа газовиков и правоохранителей нацелена прежде всего на контроль соблюдения абонентами законодательства о газоснабжении, также на безопасность людей и жилых строений при использовании природного газа.

«Самовольная врезка в газопровод с помощью бытовых шлангов и хомутов — это не способ сэкономить на платежах, а создание самодельного взрывного устройства в жилом секторе. Нарушая целостность трубы, человек подвергает смертельной опасности не только себя, но и жизни десятков своих соседей. Наша главная и безусловная задача — безопасность жителей республики. Поэтому позиция компании здесь будет только ужесточаться: мы будем выявлять, отключать и передавать материалы в правоохранительные органы по каждому факту. Закрывать глаза на подобные нарушения мы не станем», — подчеркнул гендиректор «Газпром межрегионгаз Назрань» и АО «Газпром газораспределение Назрань» Альберт Льянов.