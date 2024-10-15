В Ингушетии принимаются все меры для снижения объемов незавершенного строительства

В республике принимаются все меры для снижения объемов незавершенного строительства. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Сластенин на совещании, проведенном в режиме видеосвязи министром экономического развития России Сергеем Назаровым, информировали газету «Ингушетия» в правительстве региона.
Премьер сказал, что строительство ряда социальных объектов уже завершено, и сейчас идет работа по определению их балансодержателя. Кроме того, завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в сельском поселении Барсуки. На объекте проводятся внутренние отделочные работы и благоустройство территории. Также близится к завершению строительство школы на 704 места в прибрежно-парковой зоне Магаса. В настоящее время ее готовность составляет 95%.
Владимир Сластенин подчеркнул, что сокращение объемов незавершенных строительных работ является одним из основных направлений деятельности регионального правительства. Он также отметил неприемлемость длительного строительства, особенно когда речь идет о социально значимых объектах. Кабинет министров прилагает все усилия для своевременного ввода объектов в эксплуатацию в соответствии с планом-графиком и активно работает над снижением количества долгостроев.
Он добавил, что при выявлении ненадлежащего качества работ или несоблюдения подрядчиками установленных сроков, в отношении них принимаются соответствующие меры.