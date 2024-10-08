В Ингушетии проходит открытое первенство республики по художественной гимнастике

«Дети выступают по неполной программе в нескольких возрастных категориях в многоборье, индивидуальной программе», — рассказала газете «Ингушетия» президент Федерации художественной гимнастики республики Татьяна Прокопьева.

Юные гимнастки демонстрируют мастерство владения лентой, мячом, обручем и булавами, а также хореографию и технику исполнения сложных элементов. Все это оценивает судейская коллегия, в составе которой именитые тренеры и мастера спорта. Победители состязаний получат медали, грамоты и памятные подарки.