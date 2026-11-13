В Ингушетии прошел региональный этап XXXV Рождественских образовательных чтений 

Как сообщили газете «Ингушетия» в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики, круглый стол стал форматом мероприятия. В центре внимания оказалась духовно-нравственная работа с молодёжью в ситуации, когда информационные технологии развиваются стремительно.

Новостная лента сегодня обновляется быстрее, чем человек успевает осмыслить происходящее. В таких условиях особенно остро звучит вопрос о том, какие ценности мы передаём детям и молодому поколению. Этой проблеме и был посвящён разговор участников встречи.

С приветственным словом к аудитории обратился руководитель Миннаца республики Руслан Мизиев. По его словам, формирование нравственных ориентиров является общей задачей семьи, школы, государства, общества и религиозных институтов. Министр подчеркнул: объединять усилия особенно важно в условиях активной цифровизации.

В работе круглого стола участвовали Епископ Грозненской и Сунженской епархии Амвросий и член Совета старейшин при Главе Республики Ингушетия Иса Муцольгов. К обсуждению присоединились депутаты Народного собрания региона, представители органов исполнительной власти, Общественной палаты, педагогического сообщества и общественных организаций.

Как совместными усилиями помочь молодёжи сохранить внутренний ориентир в стремительном информационном потоке — этот вопрос стал предметом обсуждения участников. Разговор шёл не только о рисках цифрового пространства. Обсуждалось и то, как научить молодых людей отличать важное от информационного шума, критически относиться к контенту и сохранять человеческие ценности в эпоху технологий.

Важной частью встречи стало награждение победителей конкурса «За нравственный подвиг учителя». Этой наградой были отмечены педагоги, которые ежедневно не только передают детям знания, но и формируют их ценности, характер и отношение к миру.

Организатором мероприятия выступило министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия.