В гимназии города Малгобек представитель ГБУ «Молодой патриот» Хизир Хамчиев провел для школьников практическое занятие, показав, как правильно выполнять разборку и сборку автомата.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Коммолодежи республики, встреча прошла в рамках XII Всероссийской информационно-агитационной акции «Есть такая профессия — Родину защищать», которая проводится Министерством обороны России с 20 октября по 25 декабря текущего года.
Отмечается, что главная цель акции: познакомить молодежь с военными профессиями, возможностями поступления в военные вузы и перспективами военной службы.