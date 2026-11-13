Как сообщили газете «Ингушетия» в Коммолодежи республики, встреча прошла в рамках XII Всероссийской информационно-агитационной акции «Есть такая профессия — Родину защищать», которая проводится Министерством обороны России с 20 октября по 25 декабря текущего года.

Отмечается, что главная цель акции: познакомить молодежь с военными профессиями, возможностями поступления в военные вузы и перспективами военной службы.