Основная цель мероприятия: предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление и пресечение фактов вовлечения молодых людей в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Кроме того, организаторы ставят задачу повысить осведомленность населения о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Полиция призывает граждан к сотрудничеству. Сообщить информацию о местах сбыта наркотиков и притонах можно по телефону доверия полиции: 8 (8734) 55-04-99. Телефоны дежурной части МВД по республике: 8 (8734) 55-20-06 и 55-01-54.

Связаться с экстренными службами можно также по единому номеру 102/112 (для любых операторов мобильной связи).