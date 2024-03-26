В Ингушетии проводят межрегиональные интеллектуальные игры

«Северо-Кавказский турнир «Интеллектуальный Магас-2024» предоставил возможность выиграть ценные призы — это сертификаты 10, 15 и 20 тыс. рублей. Командам предстоит провести ряд игр, чтобы выйти в финал и получить заветную награду», — рассказали газете «Ингушетия» в молодежном ведомстве региона.

Отмечается, что официальный спонсор интеллектуальных игр сеть АЗС «M-GI».

Напомним, в Ингушетии осенью прошлого года проходил фестиваль интеллектуальных игр «Горы от Ума», который был запущен после долгого периода времени. Тогда бывший председатель Коммолодежи Ингушетии, а ныне действующий министр молодежной политики и туризма Адам Мальсагов дал слово, что мероприятия такого формата будут организовываться чаще. Отрадно отметить, что слово свое он сдержал.