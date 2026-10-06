В Ингушетии пройдет выставка Российской академии художеств «В поисках радости»

В стенах Государственной выставочной галереи республики в Сунже 8 октября состоится открытие масштабной передвижной выставки Российской академии художеств «В поисках радости», посвящённой памяти народного художника СССР и РФ, президента академии Зураба Церетели.
Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе галереи, в рамках экспозиции будут представлены живопись, графика и скульптура Зураба Церетели (1934–2025), а также работы академиков РАХ — художников, которых мастер называл своими друзьями и соратниками.
«Выставка задумана как «ода радости». Культурное событие представит посетителям возможность найти в искусстве своё, личное, светлое», — отмечают организаторы.
Начало выставки запланировано на 14 часов. Мероприятие пройдёт по адресу: Сунжа, улица Осканова, 75/1. Приглашаются все желающие, действует программа «Пушкинская карта».