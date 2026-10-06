В Ингушетии пройдет выставка Российской академии художеств «В поисках радости»

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе галереи, в рамках экспозиции будут представлены живопись, графика и скульптура Зураба Церетели (1934–2025), а также работы академиков РАХ — художников, которых мастер называл своими друзьями и соратниками.

«Выставка задумана как «ода радости». Культурное событие представит посетителям возможность найти в искусстве своё, личное, светлое», — отмечают организаторы.

Начало выставки запланировано на 14 часов. Мероприятие пройдёт по адресу: Сунжа, улица Осканова, 75/1. Приглашаются все желающие, действует программа «Пушкинская карта».