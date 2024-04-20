В Ингушетии расширят посевные площади для овощных культур

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Главы и правительства региона, Министерство сельского хозяйства оказало помощь хозяйствам, предоставив удобрения, средства для борьбы с болезнями и вредителями овощей, а также необходимый инвентарь и технику в рамках государственных программ.

«Посевная площадь под картофель в 2022 году составляла 1699,0 га, а в следующем году она увеличилась до 1902,5 га. Площадь под овощи открытого грунта также увеличилась с 454,5 га до 694,0 га», — сказал собеседник издания.

Отмечается, что Назрановский район, который традиционно является аграрным районом с большим количеством пахотных земель, занимает самые большие площади под посев указанных овощных культур. Под урожай 2024 года в этом районе запланированы площади: 1123,0 га — картофель, 225,0 га — овощи открытого грунта.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подчеркнул важность поддержки овощеводства в аграрном секторе. Он выразил уверенность, что при должной поддержке местных сельхозпроизводителей, республика сможет удовлетворить потребности внутреннего рынка.

Третий год подряд в Ингушетии сажают овощи открытого грунта, получая хорошие урожаи. Постепенно увеличивая посевные площади, планируется выйти на промышленные объёмы.