В Ингушетии растет число безналичных оплат проезда в общественном транспорте 

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном кабинете министров, на заседании правительства под руководством премьера Владимира Сластенина отмечалось, что за два месяца количество работающих терминалов увеличилось в 2,5 раза.

Эффективность работы оборудования подтверждается ростом транзакций: в июле было совершено 126 оплат картами, в сентябре уже 644. В октябре ожидается около 1 тыс. операций.

Для повышения доступности сервиса на 9 автобусов установлены новые комплекты оборудования, еще на 18 транспортных средствах восстановлена работа терминалов.