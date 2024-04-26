В Ингушетии состоялось открытие здания Ресурсного центра развития добровольчества

Центр располагает просторным актовым залом, в котором проводят различные мероприятия для волонтёров, молодёжи и школьников, а также кабинетом для проведения деловых встреч.

Ещё до открытия собственного здания данная организация активно занималась развитием волонтёрства в регионе и поддерживала соцпроекты. Согласно аналитическим сведениям портала «Добро. ру», 2023 год стал особенно продуктивным для добровольческого движения Ингушетии. В указанный период создано около 160 волонтёрских организаций, число добровольцев увеличилось на 4076 человек. Кроме того, приблизительно 1000 молодых людей прошли обучение в рамках федеральной программы «Добро. Университет».

Помимо этого, в республике было реализовано 5 проектов в рамках федеральной программы «Социальное развитие» нацпроекта «Образование», а именно: «ЗаСпасибо», «Волонтёрство как образ жизни», «Марафон донора», «Спасти за 60 секунд» и «Эко-Умники».

«Республика также присоединилась к Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». С начала специальной военной операции представители ресурсного центра оказывали любую посильную помощь семьям мобилизованных. К примеру, способствовали составлению социальных паспортов на каждую семью участников СВО, проводили различные мероприятия для детей военнослужащих и многое другое», — подчеркнул собеседник издания.

По его словам, в рамках вышеуказанной акции помимо прочего волонтеры занимались сбором гумпомощи, которая в дальнейшем направлялась семьям мобилизованных.

Волонтерский штаб Ингушетии внес свою лепту и в реализацию акции «Дети — детям». В ней принимали участие студенты вузов и ссузов региона. По итогам было собрано 200 книг для юных жителей Луганской Народной Республики.

«Благодаря столь активной деятельности данного центра окружающий нас мир меняется к лучшему. По моему мнению, такие объединения представляют собой некий катализатор для молодежных инициатив. Местные волонтеры принимали участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Палестины, оказывали посильную поддержку пострадавшим в результате землетрясения в Турции, помогали в организации акции «Мехка саг1а» — перечислять можно очень долго. Необходимо и дальше развивать сферу добровольчества в регионе. Я настоятельно рекомендую нашей молодежи испытать свои силы в данном направлении, ведь участие в добровольческих проектах способствует развитию личности и формированию правильных ценностей. Кроме того, вы получите немало новых навыков и знаний, заведете новые знакомства», — подчеркнул руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

Отмечается, что деятельность Ресурсного центра добровольчества направлена на решение нескольких основных задач: пропаганда волонтерского движения в Ингушетии, формирование механизмов вовлечения местных жителей в добровольческую деятельность, оказание консультационных, юридических и методических услуг по созданию и функционированию волонтерских организаций и тому подобное.