В Ингушетии совершенствуют систему гражданской обороны 

Отмечается, что специалисты компании ввели в эксплуатацию центр управления и 57 пунктов оповещения, оснащенных сиренно-речевыми установками «Марс-Арсенал». Благодаря модернизации охват оповещения населения республики достиг 75%.

«Время диктует свои правила. Сегодня как никогда повысилась роль своевременного оповещения населения и доведения необходимой информации. Этой теме уделяется особое внимание», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

Модернизированная система оповещения технологически адаптивна и при необходимости может быть интегрирована с АПК «Безопасный город», «Системой 112», комплексом решений «Умный город» и комплексной системой обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

«Среди приоритетов — внедрение новых технологий и современных информационных ресурсов. Переход на «цифру» позволит более эффективно совершенствовать систему гражданской обороны», — подчеркнул Глава региона.