В Ингушетии стартовал конкурс юных исполнителей

«В рамках конкурса будут определены лучшие исполнители в нескольких категориях: игра на фортепиано, скрипке, духовых и народных инструментах, а также вокал. Это позволит молодым талантам проявить себя в различных жанрах музыкального искусства», — сказал собеседник.

Основная цель конкурса — развитие и популяризация исполнительского мастерства, совершенствование навыков юных артистов, а также выявление наиболее талантливых учеников средних и старших классов детских школ искусств и музыкальных школ Ингушетии.

«Конкурс направлен на стимулирование творческого роста молодых талантов, обмен опытом между педагогами и учениками. Участие в нем предоставит молодым музыкантам и вокалистам Ингушетии возможность продемонстрировать свои таланты, получить ценный опыт и незабываемые впечатления», - отметили в Минкультуры.

Также конкурс будет способствовать укреплению культурных связей в регионе, предоставляя молодым исполнителям возможность проявить себя и развить свои таланты.