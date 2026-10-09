В Ингушетии стартовал приём документов на стипендию Главы республики

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минобрнауки, обязательными условиями участия являются проживание в республике до поступления в образовательную организацию, оценки «отлично» и «хорошо» по итогам двух последних семестров и отсутствие академических задолженностей.

Документы принимают в Министерстве образования и науки, расположенном по адресу: Назрань, улица Московская, 37, третий этаж, кабинет номер 6. Подать их можно по понедельникам и пятницам с 15 до 17 часов. Участники специальной военной операции и члены их семей будут приниматься вне очереди. Кроме того, для студентов, проживающих в других городах, личное присутствие не требуется.

Для учащихся Ингушского государственного университета отбор организует руководство вуза. Им необходимо представить документы непосредственно в администрацию университета.

Подробные условия конкурса и перечень необходимых документов опубликованы на официальном сайте Минобрнауки Ингушетии. Ознакомиться с ними можно, перейдя по ссылке.