В Ингушетии стартовали исследования мечети башенного комплекса «Цори»

Представители организации планируют провести комплексное обследование древнего сооружения, чтобы оценить его состояние и выявить все имеющиеся дефекты. Помимо этого, также будет разработан проект противоаварийных мероприятий, направленных на защиту каменной мечети от дальнейших разрушений.

Отмечается, что работа по выявлению, изучению и реконструкции ОКН в регионе проводится благодаря поддержке благотворительных фондов «Сафмар» и «Возрождение».

Стоить напомнить, что архитектурный комплекс «Цори» находится на высоте около 1,2 тыс. метров, в достаточно труднодоступной местности. Приблизительное время постройки — XV–XVI века. На тот момент это была хорошо укрепленная крепость.

Представители примерно 40 ингушских фамилий являются выходцами из «Цори», а именно Цороевы, Могушковы, Ганижевы, Амиевы, Хашиевы, Дзейтовы, Зангиевы и так далее.