В Ингушетии стартует очередной розыгрыш чемпионата республики по футболу 

Как сообщили газете «Ингушетия» футбольные специалисты региона, состав участников практически не изменился с прошлым сезоном — последний победитель турнира «Гамурзиево» не сыграет в чемпионате, но заявился «Барс», который решил вернуться в большой футбол после годичного

Отмечается, что первый тур разбит на три дня — в субботу, воскресенье и понедельник будут сыграны по две игры. Два матча пройдут в Сунже, по одной игре пройдут в Карабулаке, Али-Юрте, Кантышево, Новом Реданте.

В розыгрыше заявлены следующие команды: «Али-Юрт», «Барс» (Барсуки), «Кантышево», «Экажево», «ЖБИ» (Карабулак), «Аьлтий-Юрт», «Реал» (Сунжа), «Карца», «Сунжа» (Троицкое), «Асса» (Нестеровское), «Барт и «Вовнушки» Новый Редант).