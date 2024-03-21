В Ингушетии троим пособникам члена НВФ предъявили обвинение

Там напомнили, что в ноябре прошлого года обвиняемые в возрасте 26, 28 и 33-х лет, по поручению разыскиваемого за совершение терактов участника НВФ, приобрели огнестрельное автоматическое оружие и боеприпасы, которые хранили с целью передачи заказчику.

Преступление было выявлено в ходе проведения ОРМ сотрудниками управления ФСБ по республике, фигуранты были заключены под стражу.

В данное время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.