В Ингушетии у подозреваемого в оправдании терроризма обнаружен боеприпас

Полицейские республики совместно с коллегами из УФСБ по республике задержали 25-летнего жителя Магаса, который, как предварительно установлено, под тремя публикациями в одном из мессенджеров оставил комментарии, содержащие публичное оправдание терроризма, а также деятельность участников НВФ на территории Чечни.
Во время обыска места проживания задержанного правоохранители обнаружили и изъяли боеприпас разрывного действия кустарного изготовления.
На фигуранта заведено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2, ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 223.1 УК России.
Мужчина водворен в изолятор временного содержания, ему грозит длительный тюремный срок и крупный денежный штраф, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону.