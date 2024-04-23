В Ингушетии у подозреваемого в оправдании терроризма обнаружен боеприпас

Полицейские республики совместно с коллегами из УФСБ по республике задержали 25-летнего жителя Магаса, который, как предварительно установлено, под тремя публикациями в одном из мессенджеров оставил комментарии, содержащие публичное оправдание терроризма, а также деятельность участников НВФ на территории Чечни.