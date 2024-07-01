В Ингушетии в брошенном мотоцикле нашли боеприпасы

Собеседник отметил, что перевернутый мотоцикл «Хонда» принадлежал местному жителю, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности.

«Мотоцикл марки «Хонда» был найден на земле на левом боку после проезда через арку Аланские ворота на автодороге «Магас — Назрань». На правой стороне мотоцикла сверху лежали патроны калибра 9 мм, предположительно от пистолета Макарова, в количестве 33 штук. Также на мотоцикле находился шлем, а рядом с ним на земле была полимерная упаковка с тёмной жидкостью, возможно, ружейной смазкой», — рассказал источник.

Отмечается, что по данному факту проводится проверка.