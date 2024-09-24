В Ингушетии в рамках акции «Сохраним лес» будет посажено 2 тыс. деревьев

«Озеленение территорий вокруг школ и ДОУ необходимо для здоровья детей, улучшения экологической ситуации и архитектурной завершенности проектов», — отметил Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что сотни жителей субъекта принимают участие в экологических акциях, чтобы внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Особенно важно вовлечение молодежи, так как подобные мероприятия способствуют формированию ответственного отношения к природе.

«Я призываю всех жителей республики присоединиться к акциям по озеленению и поддержать инициативы, направленные на улучшение экологической обстановки в регионе. Благодаря национальному проекту «Экология» мы можем решать важные проблемы, связанные с охраной природы», — подчеркнул Глава.