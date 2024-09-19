В Ингушетии ведутся плановые осенние противоэпизоотические мероприятия

Подразумевается вакцинация животных и отбор проб крови для диагностических исследований на наличие различных болезней. Помимо этого, ветеринары также проводят разъяснительные работы с населением, раздают памятки по профилактике особо опасных и карантинных заболеваний сельскохозяйственных животных и птиц.

«Первостепенной целью подобных процедур является обеспечения санитарно-эпидемиологического и эпизоотического благополучия на территории субъекта. Данные мероприятия обязательные для всех владельцев животных, независимо от формы их собственности. Напоминаем, что собственники зверей и производители продуктов животноводства обязаны осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, а также предоставлять ветеринарным специалистам по их требованию животных для осмотра», — рассказал собеседник издания.

По его словам, при возникновении заразных болезней, таких как ящур, кроме нарушения ветеринарных правил, будут учитываться все обстоятельства, способствовавшие распространению заболевания, что может повлечь административную и уголовную ответственность.

Отмечается, что во время ветеринарных обработок необходимо полностью охватить все имеющееся поголовье скота.