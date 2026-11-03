В Ингушетии возьмут в работу новые поручения Путина по развитию образования

Глава Ингушетии считает особенно значимым развитие системы наставничества. По его словам, молодому учителю, который только начинает работать, необходима поддержка опытного коллеги. Это помогает быстрее освоиться в профессии, увереннее работать с детьми и находить подход к решению сложных педагогических задач. Поэтому подготовка будущих педагогов должна включать не только теоретические знания, но и практические навыки наставничества.

Отдельное внимание в поручениях уделено сельским школам. Ресурсные центры и мобильные педагогические технопарки помогут учителям осваивать новое оборудование и современные образовательные технологии, включая искусственный интеллект, дополненную и виртуальную реальность. Кроме того, у педагогов появится возможность посещать ведущие научные и образовательные организации, знакомиться с работой высокотехнологичных предприятий, что расширит их профессиональные горизонты.

В своем Telegram-канале Махмуд-Али Калиматов напомнил, что в регионе уже реализуются меры по развитию образовательной инфраструктуры в сельской местности. В рамках регионального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» строятся четыре школы: на 720 мест в Новом Реданте, на 420 в Плиево, на 250 в селе Нестеровское и на 200 мест в предгорном населенном пункте Галашки. Это создаст 1590 дополнительных учебных мест. Еще один объект — школа-интернат на 120 мест в тех же Галашках — возводится по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

Обновляется и материально-техническая база действующих сельских школ. В сельских общеобразовательных организациях открылись шесть центров «Точка роста». Они позволяют школьникам изучать естественные науки и технологии на современном оборудовании, учителям же осваивать новые методики преподавания.

«Все поручения Президента будут взяты в работу. Вместе с профильными ведомствами предстоит проработать предусмотренные решения и определить возможности их реализации в республике. Особое внимание уделим развитию наставничества, методической поддержке сельских школ и расширению доступа педагогов к современным образовательным технологиям», — отметил Глава Ингушетии.