В Ингушетии возобновили авиасообщение с Санкт-Петербургом

«Сегодня в международном аэропорту возобновились полеты по направлению «Магас — Санкт-Петербург». Данный рейс запускается вновь в весенне-летний период, что позволит местному населению максимально комфортно и быстро перемещаться между Ингушетией и городом на Неве», — написал руководитель субъекта.

Он также подчеркнул, что полет по этому маршруту позволит путешественникам открыть новые возможности для деловых поездок или же просто отдыха.

«Считаю, что вышеуказанный рейс явит собой наиболее удобный вариант передвижения как для жителей нашего региона, желающих посетить Санкт-Петербург, так и для туристов, стремящихся ознакомиться с культурой, историей и традициями Ингушетии», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, что, помимо этого, аэропорт «Магас» также возобновил сезонные рейсы в Самару и Сочи. В ближайшее время планируется запустить субботний рейс в Тюмень.