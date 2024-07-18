В Ингушетии ввели особый противопожарный режим после лесных пожаров в горном районе

«В соответствии с постановлением правительства республики от 18 июля 2024 года No414-Р на территории региона введён особый противопожарный режим», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цель введения особого режима — обеспечение пожарной безопасности жителей республики. В связи с этим приняты определённые меры: ограничены посещения лесов гражданами, за исключением тех, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, а также проводить пожароопасные работы.

«Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, которые ведут деятельность на территории Ингушетии, следует: покосить сухую траву (сухостой) в зонах, прилегающих к границам подведомственных территорий, убрать сухую траву и горючий мусор на подведомственных территориях», — добавили в МЧС.

В случае обнаружения пожара следует немедленно сообщить об этом по телефону 55-14-88.

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрены штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.

Ранее наше издание сообщало о том, что на территории лесного фонда Джейрахского района произошло два пожара. Первое возгорание на площади 4 га было ликвидировано утром 16 июля. Следующий пожар произошел неподалеку и охватил 5 га. Его в свою очередь удалось полностью потушить вчера в 16 часов. Пострадавших нет, огонь также не нанес ущерба объектам экономики и населенным пунктам.