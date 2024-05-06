В Ингушетии юбилей Горского кадетского корпуса отметят военно-патриотической игрой

Как сообщили газете «Ингушетия» в ГКК, в мероприятии помимо хозяев слета примут участие команды из Кабардино-Балкарии, Севастополя, Рязани, Дагестана. Откроется игра конкурсом строя и песни «Статен в строю», затем ребята посоревнуются в плавании.

По ходу слета, предусмотрено проведение военно-спортивной эстафеты «Огневой рубеж», турнира по спортивному многоборью «Готов к труду и обороне», состязания на полосе препятствий, конкурса «Визитная карточка». Отмечается, что 14 мая победителям и призерам вручат кубки, грамоты.

Напомним, 18 мая нынешнего года в Ингушетии планируется отметить 30-летие Горского кадетского корпуса. На днях начальник кадетской школы Беслан Хамхоев обсудил с министром образования Эсет Боковой ход празднования круглой даты.