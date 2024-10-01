В Ингушетии заблокировали 7 сайтов с информацией о способах хищения энергоресурсов

Страницы в социальных сетях были выявлены при проведении проверки соблюдения жилищно-коммунального законодательства. Предлагаемые способы позволяли полностью или частично останавливать работу счетчика без прекращения подачи газа, воды или электроэнергии.

Доступ к обнаруженным сайтам был свободным, регистрация пользователей не требовалась. Также отсутствовали ограничения на передачу, копирование и распространение информации.

Между тем, за подобные действия предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Магасский районный суд удовлетворил иски районного прокурора о признании информации, размещенной на ресурсах, запрещенной к распространению.