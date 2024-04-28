В Ингушетии загрузка отелей на майские праздники достигла 90%

«В Ингушетии расположено 15 отелей, которые готовы принять туристов. Стоимость проживания осталась прежней, несмотря на повсеместный рост цен в период праздников. Это сделано для того, чтобы сделать отдых в Ингушетии доступным для всех желающих», — сказал собеседник издания.

Как отмечают туристы, горная Ингушетия поражает своей уникальностью и величием.

«Здесь можно увидеть множество исторических памятников, насладиться чистой родниковой водой и воздухом, а также попробовать целебные травы. Кроме того, в Ингушетии есть хвойные леса, которые полезны для людей с заболеваниями органов дыхания», — прокомментировал газете «Ингушетия» один из постояльцев всесезонного оздоровительного комплекса «Армхи».

Отметим, что горная Ингушетия — одно из самых популярных туристических мест Северо-Кавказского федерального округа, которое сохраняет позиции востребованного направления для российских туристов и с каждым годом успешно развивает эту сферу благодаря национальным проектам.