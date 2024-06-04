В Ингушетии заключены контракты на 3 млрд рублей в рамках реализации нацпроектов

«Средства будут направлены на дальнейшее развитие нашей республики. Эти результаты достигнуты не случайно. Они являются результатом высокого контроля и регулярных еженедельных совещаний под руководством председателя правительства Ингушетии и ежемесячных совещаний под моим руководством, где я лично отслеживаю ход выполнения работ. Подчеркиваю, что национальные проекты — это не только инвестиции в инфраструктуру, но и в наших людей, в каждого жителя Ингушетии», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил, что за последние 5 лет республика совершила значительный прогресс благодаря активной реализации нацпроектов. Этот период ознаменовался важными изменениями и успехами в ключевых сферах: образование, здравоохранение, поддержка бизнеса, экология и культура.

«В сфере образования мы создали лучшие условия для наших детей, построив и модернизировав десятки школ и детских садов. В здравоохранении наша цель — сделать медицинские услуги доступными и качественными для каждого жителя. Малый и средний бизнес получили новые возможности для развития благодаря грантам и обучающим программам. Мы также уделяем большое внимание защите природы и развитию культуры», — добавил Глава региона.