В Ингушетии заключили 10 госконтрактов по двум национальным проектам

«На настоящий момент заключено 10 государственных контрактов из 14 запланированных на текущий год и период 2025-2026 гг. Среди них: реконструкция шести школ, строительство Дома культуры в сельском поселении Джейрах, возведение детского сада на 120 мест в селе Южное, строительство очистных сооружений в Сунже и модернизация Альтиевского водозабора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на стадии проведения электронных аукционов и конкурсов находятся еще четыре объекта и двадцать четыре квартиры для детей-сирот. Речь идет о возведении здания для государственной филармонии и районной больницы на тридцать коек, поликлиники на сто посещений в смену в сельском поселении Али-Юрт, а также капитальном ремонте Дома культуры в селе Верхние Ачалуки и Центра театра, кино и творческих индустрий в Магасе.

В региональном Минстрое подчеркнули, что госконтракты по трем объектам планируется заключить в срок до 22 апреля, а строительство Назрановской районной больницы — в первой половине июня. Заявки на приобретение 24 квартир также направлены в Комитет госзаказа региона.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов поставил задачу ускорить заключение контрактов в рамках нацпроектов. Он отметил, что каждый год видны конкретные результаты и положительный эффект от реализации нацпроектов.

«Мы добиваемся эффективного исполнения запланированных мероприятий, следим за обоснованностью бюджетных расходов и пресекаем неправомерное использование средств. Муниципальные и государственные контракты должны быть заключены без задержек, а конкурсные процедуры завершены в срок», — подчеркнул руководитель субъекта.