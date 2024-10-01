В Ингушетии завершается подготовка к отопительному сезону

В своем Telegram-канале он написал, что на данный момент работы в сферах газораспределения и водоснабжения близятся к завершению. Коммунальные службы заканчивают текущий и капитальный ремонт объектов. Большинство работ выполнено на 100%.

По словам Главы региона, особое внимание уделяется обеспечению надежности и безопасности всех систем, чтобы жители республики могли быть уверены в стабильности и непрерывности поставок газа и воды. Важно также, чтобы все службы были готовы оперативно реагировать на возможные аварийные ситуации.

Ранее наше издание информировало, что по информации министерства энергетики и ЖКХ Ингушетии, в муниципалитетах идет подготовка снегоуборочной техники, котельных центрального теплоснабжения, многоквартирных домов и водопроводных сетей. Также заготавливается соляно-песчаная смесь.

Организации газового и электрического снабжения проводят плановые ремонты сетей и обрезают деревья вблизи линий электропередачи.

Напомним, что в пяти муниципальных образованиях республики 6 котельных централизованного теплоснабжения. Они отапливают 54 МКД и 7 социальных объектов. Отопительный сезон в регионе обычно начинается 15 октября.