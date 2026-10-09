В Калининграде окружили заботой раненого бойца СВО из Ингушетии

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики, бойца посетили председатель Ингушской национально-культурной автономии в самом западном регионе РФ Саламхан Ваделов и начальник управления по социальным вопросам администрации Гурьевского округа Юлия Рощанская.

В ходе беседы выяснилось, что двое сыновей военного ранее посещали Калининградскую область в рамках межрегионального проекта «Дети героев: Большая страна. Большая дружба». Эта инициатива сблизила семьи участников СВО из Ингушетии и Гурьевского округа: сначала дети из Калининграда побывали в горном крае, а затем ребята из республики совершили ответную поездку на Балтику.

Военнослужащий выразил благодарность организаторам за внимание к его сыновьям и поддержку семей защитников Отечества. Он подчеркнул, что такая забота о тыле очень важна, когда бойцы выполняют свой долг на передовой, а другие в это время помогают их близким.

Данная встреча стала очередным этапом дружеских отношений, которые укрепились благодаря проекту. Теперь те, кто заботился о детях военнослужащего, оказывают поддержку и ему самому.