В Карабулаке Ингушетии чествовали ветерана футбола Абубакара Султыгова

Градоначальник Ахмед Дидигов обратился с поздравлениями к 65-летнему капитану сборной Абубакару Султыгову, а вместе с ним — ко всему коллективу, отметив этот успех.

Глава муниципалитета акцентировал внимание на разносторонних дарованиях Абубакара Башировича, выразил признательность за деятельную гражданскую позицию и пожелал ему крепкого здоровья и спортивного долголетия, служащего достойным ориентиром для подрастающего поколения.

Абубакар Баширович Султыгов — широко известный в республике собиратель старинных предметов, мастер ювелирного дела, а также общественный и религиозный деятель.

Он систематически безвозмездно передаёт местным музеям, включая Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии в Карабулаке, ценные экспонаты.

В 2025 году за вклад в сохранение исторического наследия ингушского народа ему было присвоено звание «Почётный гражданин города Карабулак».