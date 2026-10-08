В Карабулаке Ингушетии обсудили грядущие выборы в представительный орган города

После краткого анализа итогов недавних выборов депутатов Государственной Думы России и Народного Собрания Ингушетии участники перешли к обсуждению выборов в местный представительный орган, запланированных на осень следующего года.

Основное внимание уделялось вопросам финансирования расходов, связанных с организационным и материально-техническим обеспечением подготовки и проведения выборов муниципальных депутатов, которые назначены на сентябрь 2027 года.