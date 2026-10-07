В Карабулаке Ингушетии принимают меры по ликвидации стихийной свалки

В рамках реализации муниципального контроля за использованием земель, представители администрации Карабулака и депутатского корпуса городского совета выехали на окраину улицы Революционной. Поводом для выезда стали обращения местных жителей о том, что на участке, расположенном перед оврагом, возникает стихийное место сброса мусора.

Проверка на месте подтвердила информацию о том, что на данной территории незаконно размещены строительные остатки, перемешанные с грунтом.

Участники комиссии, представляющие различные ведомства, обсудили комплекс действий, направленных на прекращение подобной деятельности, расчистку территории от отходов, а также на установление лиц, причастных к нарушению, с целью привлечения их к ответственности в установленном законом порядке.