В Карабулаке Ингушетии прошли учения по спасению людей на воде

В мероприятии приняли участие сотрудники отдела безопасности людей на водных объектах чрезвычайного ведомства, сотрудники ПСО «Ингушский», специалисты отдела ГО и ЧС города, студенты Пожарно-спасательного колледжа Сунжи и ЧПОУ «Колледж государственной и муниципальной службы» Карабулака.

Согласно легенде учений, условный пострадавший начал тонуть. Группа спасателей в гидрокостюмах, рассчитанных на низкие температуры, выдвинулась на плавсредстве к терпящему бедствие, провела его эвакуацию и доставила на берег. Там ему оказали доврачебную помощь и передали бригаде скорой помощи.

Также студенты на практике показали методы оказания первой помощи под руководством сотрудников МЧС по республике.

Заместитель начальника поисково-спасательного отряда «Ингушский» Мовлатгири Котиев отметил, что главная цель таких тренировок: довести действия спасателей до автоматизма, чтобы в реальной ситуации на счету была каждая секунда. «Все отработали на хорошо, сотрудники готовы к проведению спасательных работ на воде», — подчеркнул он.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального главка МЧС России Адам Темирханов рассказал, что подобные тренировки проводятся ежегодно — перед установлением ледостава и началом купального сезона.

Кроме того, инспектор обратил внимание на сезонные риски и призвал жителей быть внимательными. Сейчас в ночное время температура опускается ниже нуля, но ледяного покрова пока нет. При этом на воду выходят любители активного отдыха. Люди одеты в более теплую одежду, которая при падении в воду быстро пропитывается, из-за чего ситуация может стать критической.

Руководитель отдела ГО и ЧС администрации Карабулака Джабраил Гарбаков напомнил, что в прошлом году на территории пруда утонули два человека, несмотря на то, там стояли знаки, запрещающие купание.