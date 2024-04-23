В Карабулаке Ингушетии стартовала неделя иммунизации

Ибрагим Цороев
Фото:
Минздрав РИ

Карабулакская городская больница в Ингушетии проводит мероприятия в рамках Всемирной недели иммунизации.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, вклад вакцин в дело спасения человеческих жизней и сохранение благосостояния общества трудно переоценить.

Отмечается, что сотрудники Карабулакской больницы посетят СОШ №№ 1, 2, 3, 7 и детские сады «Подснежник», «Сказочный мир», «Сказка». В рамках выездов врачи проведут для родителей лекцию «За и против вакцинации». 

«Мы раздадим всем брошюры, памятки, в которых содержится подробная информация о вакцинации», — рассказали организаторы акции.

иммунизация
Акция
Карабулак