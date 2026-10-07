В Карабулаке открыли «Парту Героя» в память о бойце Вахе Гетагазове

В мероприятии приняли участие социальный координатор Иса Темирханов, ветераны СВО Хусен Зангиев, Али Хадзиев, Магомед Бадиев, Амир Темирханов, Магомед Мейриев и Юсуп Хадзиев, а также родные и близкие погибшего военнослужащего.

«Ваха Гетагазов родился 30 сентября 1994 года в Сунженском районе. В 2024 году он отправился в зону проведения специальной военной операции. За проявленную храбрость боец был награжден орденом Мужества. В мае 2025 года Ваха Гетагазов был признан без вести пропавшим», — рассказал собеседник.

Отмечается, что окрытая в школе «Парта Героя» станет для учеников напоминанием о жизненном пути и службе, а также о подвиге земляка, отдавшего жизнь при исполнении воинского долга. Имя Вахи Гетагазова сохранится в истории образовательного учреждения и будет служить примером мужества и преданности Родине.