В ходе личного приема граждан Глава Ингушетии рассмотрел ряд обращений

Жительница сельского поселения Экажево Назрановского района Аза Вышегурова обратилась по поводу расселения домов номера 63 и 65 на улице имени первого Героя России Суламбека Осканова. Они уже включены в адресную программу переселения из аварийного жилищного фонда на 2025–2027 годы. Всего программа охватывает 28 МКД, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

Глава региона поручил провести комплексную проверку того, как дома были признаны аварийными. Профильным ведомствам и администрации Назрановского района предстоит изучить архивные документы и судебные решения, подготовить правовое и техническое заключения, а также проверить расходы на содержание, ремонт и реконструкцию домов с 2013 года. Кроме того, проверят состояние водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и канализации. После этого представят план дальнейших действий по вышеназванным домам.

«Нужно разобраться в ситуации по каждому документу и каждому этапу. Если решение было принято законно, его необходимо исполнить. Если обнаружены нарушения, им дадут правовую оценку», — подчеркнул руководитель субъекта.

Представитель родительского комитета и педагогического коллектива 20-й школы Малгобека Хава Гатиева попросила рассмотреть вопрос строительства нового здания учебного заведения. Школа работает с 1974 года, сейчас в ней учатся около 920 детей, занятия идут в одну смену. По заключению Центра экспертных исследований и проектирования, износ здания превышает 82%. Среди основных проблем: протекающая кровля, повышенная влажность, плесень и неудовлетворительное состояние отдельных конструкций.

В Минобрнауки республики пояснили: построить новую школу можно, если регион примет участие в конкурсном отборе министерства просвещения России. Для подготовки проекта ведомство направило в Минстрой региона письмо о разработке проектно-сметной документации. Сейчас рассматривается вариант школы более чем на 1,2 тыс. мест.

В 2021 году Глава Ингушетии уже посещал эту школу и поручал специальной комиссии обследовать здание. Теперь он указал Контрольному управлению проверить исполнение ранее данных поручений.

Лиля Могушкова, мать погибшего участника СВО Амирхана Чертоева, попросила помочь организовать поездку в Саудовскую Аравию для совершения хаджа. Военнослужащий погиб 29 апреля 2025 года и посмертно награжден медалью Жукова. Махмуд-Али Калиматов поручил оказать Лили Могушковой необходимую помощь.

Житель Карабулака Алаудин Мошхоев обратился с просьбой отремонтировать улицу Комарова. Двое его сыновей участвуют в специальной военной операции. Дорожное покрытие там неудовлетворительное: на проезжей части есть глубокие ямы и неровности, которые затрудняют передвижение в плохую погоду. Улицей пользуются и автомобилисты, и пешеходы, в том числе дети, идущие в образовательные учреждения.

Мэр Карабулака сообщил, что проектно-сметная документация на ремонт участка длиной около 460 метров уже готова. Реализацию проекта взяли на контроль, а необходимые работы планируют включить в план на 2027 год. Ему поручено не откладывать решение вопроса. Администрации города нужно обследовать улицу, оценить состояние покрытия на каждом участке и представить предложения по финансированию.

«По всем вопросам, которые прозвучали на приеме, поручил главам городов и районных администраций, а также руководителям профильных министерств доложить мне об исполнении принятых решений», — написал Глава республики в своем Telegram-канале.