В ходе очередного рейда судебные приставы взыскали с должников 111 тыс. рублей

Судебные приставы вместе с коллегами из управления ГИБДД по республике провели очередной рейд в Назрановском районе, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе УФССП по региону.
При проверке автотранспорта с водителей взыскано 111 тыс. рублей задолженностей по налогам и штрафам Госавтоинспекции, отмечается в релизе.
Судебные приставы напомнили должникам, что даже небольшие штрафы необходимо оплачивать своевременно, так как за счет исполнительского сбора возрастает сумма оплаты.
В ведомстве подчеркнули, что в отношении должников применяются все законные меры: накладываются аресты на имущество, временно ограничивается выезд из России, списываются суммы долгов с банковских счетов.