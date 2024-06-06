В ходе очередного рейда судебные приставы взыскали с должников 111 тыс. рублей

При проверке автотранспорта с водителей взыскано 111 тыс. рублей задолженностей по налогам и штрафам Госавтоинспекции, отмечается в релизе.

Судебные приставы напомнили должникам, что даже небольшие штрафы необходимо оплачивать своевременно, так как за счет исполнительского сбора возрастает сумма оплаты.

В ведомстве подчеркнули, что в отношении должников применяются все законные меры: накладываются аресты на имущество, временно ограничивается выезд из России, списываются суммы долгов с банковских счетов.