В колонии-поселении в Ингушетии осужденных учили социальному проектированию

Как сообщили газете «Ингушетия» в молодежном ведомстве республики, цел мероприятия — вовлечение осужденных в общественно полезную деятельность и стимулирование их личностного роста.

Отмечается, что специалисты рассказали о принципах и методах разработки социальных проектов и привели примеры успешных инициатив, реализованных в других регионах.

Кроме того, в рамках занятий осужденные смогли принять участие в групповых обсуждениях и воркшопах, где были разработаны идеи для собственных социальных проектов. Среди предложенных тем — благоустройство территории колонии, создание образовательных и творческих программ, а также проекты, направленные на улучшение экологии и помощь малоимущим слоям населения.

«Этот шаг важен не только для осужденных, но и для всего общества. Социальное проектирование дает возможность каждому найти свое место и стать полезным членом общества. Мы надеемся, что такие инициативы помогут значимо повлиять на реабилитацию осужденных и их успешную адаптацию в обществе после освобождения», — подчеркнул директор центра «Дом молодежных организаций» Заурбек Ведзижев.

В дальнейшем организаторы надеются продолжать поддерживать инициативы осужденных, обеспечивая их необходимыми ресурсами и содействием.