В краеведческом музее Ингушетии проходит фотовыставка «Наш Крым»

В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова открылась выставка фотографий «Наш Крым», рассказал нашему изданию представитель учреждения.
По словам источника информации, выставка приурочена к десятой годовщине возвращения Крыма и города Севастополь в состав России.
«Вниманию посетителей представлены уникальные фотографии из архива ИТАР-ТАСС, повествующие о жизни полуострова с начала XX века по настоящее время», — рассказал собеседник.
Напомним, законы о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации Президент Владимир Путин подписал 21 марта 2014 года.