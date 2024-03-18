В краеведческом музее Ингушетии проходит фотовыставка «Наш Крым»

По словам источника информации, выставка приурочена к десятой годовщине возвращения Крыма и города Севастополь в состав России.

«Вниманию посетителей представлены уникальные фотографии из архива ИТАР-ТАСС, повествующие о жизни полуострова с начала XX века по настоящее время», — рассказал собеседник.

Напомним, законы о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации Президент Владимир Путин подписал 21 марта 2014 года.