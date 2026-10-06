В краже дисков Mercedes на 97 тыс. рублей подозреваются жители Ингушетии 

Отмечается, что товароведческая экспертиза оценила ущерб более чем в 97 тысяч рублей. Следователи ОМВД России по Назрани возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.