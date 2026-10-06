В краже дисков Mercedes на 97 тыс. рублей подозреваются жители Ингушетии 

В краже семи автомобильных дисков для Mercedes-Benz AMG размером R-19 подозревается двое жителей региона. По данным полиции, злоумышленники действовали по предварительному сговору и тайно похитили имущество, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального МВД.
Отмечается, что товароведческая экспертиза оценила ущерб более чем в 97 тысяч рублей. Следователи ОМВД России по Назрани возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса.
Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.